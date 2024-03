Lentate, cade in una bocca di lupo e resta ferito: recuperato dai vigili del fuoco

Soccorsa dai vigili del fuoco, a Lentate sul Seveso, una persona che per cause in via di accertamento è caduta in una bocca di lupo rimanendo ferita. L’incidente, riportato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 13 marzo.

Sul posto si è portata una squadra con un’autopompa dal distaccamento di Seregno, che ha effettuato il recupero del ferito utilizzando manovre SAF (Speleo Alpino Fluviale). La persona è poi stata affidata al personale AREU, presente con l’elisoccorso e un’ambulanza per le cure del caso e trasportata in codice giallo all’ospedale. L’intervento è durato circa un’ora. Presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.