Le cheerleader di Monza in tv su Nove: “Opportunità per farci conoscere”

Monza Cheer protagonista in televisione. Alcune atlete della formazione di cheerleading, insieme alla direttrice sportiva Pamela Casiraghi, hanno preso parte all’edizione natalizia della trasmissione “Cash or trash” in onda sul canale Nove, trasmessa poco prima di Natale e replicata a Capodanno. “E’ stata un’esperienza molto divertente-racconta Casiraghi-che ha compattato il nostro spirito di squadra e che ci ha permesso di presentare la nostra disciplina a un vasto pubblico”.

Monza Cheer in tv: “Abbiamo potuto fare una piccola dimostrazione”

La formazione monzese si è presentata in veste di venditrice di una statua a grandezza naturale realizzata negli anni Cinquanta, raffigurante una pin up. L’insolito oggetto, dopo essere stato valutato dal banditore di aste Alessandro Rosa, è stato poi messo all’incanto tra offerte, controfferte e rilanci. “Ci siamo presentate in una veste decisamente insolita per noi-prosegue Casiraghi– ma è stata un’opportunità per farci conoscere. Abbiamo potuto, comunque, effettuare una piccola dimostrazione della nostra disciplina”.

Monza Cheer: dopo i Mondiali i Giappone è tempo di gare nazionali

I piacevoli momenti trascorsi insieme e la notorietà raggiunta non distolgono il Monza Cheer dagli obiettivi sportivi. “Quest’anno è stato molto intenso ma anche ricco di soddisfazioni-commenta la direttrice sportiva-il mese scorso eravamo in Giappone per i campionati mondiali dove abbiamo ottenuto un terzo e un quarto posto. Un’esperienza indimenticabile, ma non vogliamo fermarci qui”.

Subito dopo le feste gli atleti (ci sono anche dei ragazzi) torneranno in palestra per allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti. In calendario ci sono gare nazionali di cheerdance e cheerleading in primavera mentre in estate è in programma il campionato europeo a Francoforte dove il Monza Cheer è intenzionato a mettersi al collo più medaglie possibili.