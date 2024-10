L’acqua dei fontanili di BrianzAcque sarà gratis per sempre

L’acqua spillata dalle casette installate da Brianzacque sul territorio rimarrà gratuita anche in futuro: la società ha reso definitivo il provvedimento con cui nel 2020, nel pieno della pandemia di covid-19, ha sospeso il costo di cinque centesimi al litro con l’obiettivo di supportare le famiglie alle prese con l’emergenza economica oltre che sanitaria.

Da allora, con una serie di proroghe, l’azienda ha continuamente rinviato la reintroduzione del prezzo che ora ha eliminato per sempre: da lunedì 4 novembre, però, per evitare sprechi con una singola tessera sarà possibile prelevare non più di 12 litri di acqua ogni giorno. Per riempire le bottiglie e le borracce nei 106 chioschi collocati nei comuni brianzoli è necessaria la carta dal costo di 3 euro che può essere acquistata ai totem installati nei comuni.

L’acqua dei fontanili di BrianzAcque gratis: i motivi

«Abbiamo deciso di rendere stabilmente gratuito questo servizio, molto apprezzato dalle amministrazioni e dalle comunità – spiega il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – in un momento contrassegnato dal caro prezzi per i beni di prima necessità, in quanto siamo una società pubblica a servizio dei cittadini». L’introduzione del tetto ai prelievi, sufficiente a soddisfare anche i bisogni delle famiglie più numerose, è legato «alla sensibilizzazione e alla necessità di tutelare la risorsa idrica preservandola per le generazioni future». «In numerose occasioni – aggiunge – abbiamo purtroppo rilevato un uso improprio dell’acqua delle casette».

«Il consiglio d’amministrazione dell’Ato della Brianza – precisa il suo presidente Silverio Clerici – condivide la scelta di rendere gratuita la distribuzione dell’acqua dei chioschi. Il limite dei 12 litri a tessera è un modo per rendere consapevole l’utente del valore di questo bene così prezioso».