La morte del direttore sanitario Giovanni Materia, il ricordo dei colleghi di Asst Brianza

Uomo di cultura, preparato, pratico e concreto. È il ricordo delle colleghe dell’Asst Brianza di Giovanni Materia, a lungo direttore sanitario nei presidi di Desio, Seregno, Giussano, Carate e nel team dirigenziale dell’azienda ospedaliera vimercatese. Materia è morto nei giorni scorsi a 71 anni.

La morte del direttore sanitario Giovanni Materia, la responsabile delle Professioni Cristina Motta: “Grande cultura, ma allo stesso tempo alla mano, equilibrato”

“È sempre stata una persona di grande cultura ma allo stesso tempo alla mano con tutti, sempre disponibile al confronto con gli operatori: medici, infermieri, tecnici, amministrativi”, ha ricordato Cristina Motta, responsabile delle Professioni Socio Sanitarie per il polo ospedaliero di Carate e Seregno.

“Ho sempre apprezzato il suo equilibrio nell’affrontare anche le situazioni più difficili. E poi la sua vasta conoscenza del territorio. Il che lo portava – ha aggiunto – a valutare tutti gli aspetti di un problema”.

La morte del direttore sanitario Giovanni Materia, la responsabile del Pronto soccorso Maria Pia Ferrario: “Dava molta fiducia, era concreatamente ottimista”

Maria Pia Ferrario, per diversi anni responsabile del Pronto Soccorso di Carate, ha parlato telefonicamente con Giovanni Materia una settimana prima che morisse. Era tornato a Messina, dove era nato.

“L’ho sentito – ha detto – molto provato dalla malattia che, da tempo, non gli dava tregua e che si stava sempre più aggravando. Io lo ricordo come una persona molto eclettica, una persona interessata a tantissime cose, con un profondo legame con la sua terra di origine, ma anche innamorato della Brianza”.

“Giovanni – ha aggiunto – dava molta fiducia (credo di averlo ricambiato durante tutti gli anni in cui abbiamo collaborato). Era concretamente ottimista e riusciva sempre a stemperare le tensioni che potevano inevitabilmente emergere in situazioni critiche. E mi colpiva positivamente il suo continuo volerci essere (anche in ambito extra ospedaliero), per portare i suo contributo, le sue opinioni, il suo punto di vista. Lo ricordo generosamente vicino alle mie attività di volontariato sociale e agli eventi di solidarietà che con altri mettevamo in campo. Giovanni Materia è stato un uomo che sapeva ascoltare”.

La morte del direttore sanitario Giovanni Materia, il saluto di Asst Brianza

Tutta la comunità ospedaliera e dei presidi territoriali di ASST Brianza, a partire dalla sua Direzione Strategica, si legge in una nota, “lo piange e lo saluta.In questo momento di grande dolore, manifesta tutta la sua vicinanza alla moglie e alla famiglia”.