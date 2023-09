“Italian Motor Week”, Monza protagonista nel ricordo di Fabrizio “Piro” Pirovano

Anche Monza sarà protagonista della Italian Motor Week, una manifestazione a carattere nazionale promossa da “Città dei Motori”, una rete di comuni a vocazione motoristica della quale il capoluogo brianteo è tornato a fare parte quest’anno. In città sono in programma dal 13 al 17 settembre numerosi eventi proposti dal Comune di Monza, dall’Autodromo Nazionale di Monza, dall’Unione Confcommercio Monza e da 777 Motors.

Fabrizio Pirovano

Italian Motor Week, al Binario 7 di Monza la mostra su Alboreto e Pirovano

Il via sarà dato il pomeriggio di mercoledì 13 alle 14.30 al Binario 7 con il convegno “Monza e i motori: uno sguardo verso il futuro” moderato dal giornalista Umberto Zapelloni. Il Binario 7 ospiterà dal 13 al 17anche la mostra fotografica “Due come noi”, dedicata ai piloti Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano. Da giovedì a sabato sarà esposto in piazza San Paolo il prototipo della 777 Hypercar, il progetto che unisce le eccellenze del sistema motori italiano, realizzato da Dallara, che ha il suo quartier generale all’Autodromo di Monza.

Sabato 16, sempre in questa piazza, Confcommercio presenterà i corsi di meccatronica del suo centro di formazione professionale CAPAC. Giovedì 15 alle 11.30 nella sede di Confcommercio in via De Amicis, 9 la straordinaria vettura sarà al centro del convegno”777 hypercar born in Monza. Performance e nuove tecnologie: il 777 virtual coaching”.

Italian Motor Week, a Monza la sfilata delle auto del TCR Italy e il “Brambilla Day”

Nel pomeriggio, invece, sfileranno in città una trentina di auto del Campionato TCR Italy impegnate nell’ACI Racing Weekend. La partenza dal circuito è prevista attorno alle 17.30e, dopo aver percorso alcune strade cittadine, le auto si schiereranno in piazza Trento e Trieste per poi ripatire alle 19. Sabato 16 dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18 sarà possibile provare in piazza Roma una crash test experience.

Monza, l’assessore Abbà: “Territorio di eccellenze, in città 31.700 arrivi nel secondo trimestre”

Domenica 17 al mattino si terrà il “Brambilla Day”, con partenza da Villa Reale e arrivo in Piazza Roma. Un raduno di 40 auto storiche per celebrare i piloti monzesi Tino e Vittorio Brambilla. Nel pomeriggio in piazza Carducci si svolgerà una simulazione dinamica d’incidente stradale. “Si parte dai motori per poi spaziare nelle altre eccellenze del territorio” sottolinea l’Assessore al Marketing Territoriale, Turismo e Commercio Carlo Abbà che ha presentato anche i dati relativi alle presenze in città nel secondo trimestre del 2023: 31.700 arrivi per 66.500 pernottamenti, numeri nettamente superiori a quelli dell’anno precedente. E non mancheranno nemmeno le delizie del palato: dalle 11 di domenica 17 all’Arengario l’Associazione produttori luganega di Monza promuoverà le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici con un evento culinario e di showcooking.