In auto con 17 dosi di cocaina, una 22enne arrestata a Bellusco

E’ stata trovata in auto con addosso 17 dosi di cocaina per circa 12 grammi una 22enne residente in provincia di Milano arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lunedì 1 dicembre, dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vimercate. La ragazza è stata sottoposta a perquisizione insieme al conducente del veicolo, fermato a Bellusco per un controllo.

Bellusco: una 22enne arrestata dopo un controllo dei carabinieri di Vimercate

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro insieme a due telefoni cellulari e a 280 euro in contanti. Il conducente del veicolo, un 29enne di origine straniera, è risultato irregolare sul territorio nazionale e quindi deferito in stato di libertà per violazione della normativa sull’immigrazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’arrestata è stata condotta all’udienza di convalida: applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.