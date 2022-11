Il volontari del Cras “Stella del Nord” salvano una volpe investita a Besana

Salvata da un crudele destino una piccola volpe, probabilmente investita da un’auto nei pressi di Besana in Brianza. Il merito è di alcuni cittadini che hanno segnalato alla Polizia provinciale la presenza di una giovane volpina malmessa abbandonata all’angolo di una strada, ma soprattutto dei volontari del Cras (Centro recupero animali selvatici) “Stella del Nord” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Calolziocorte. Una struttura che, grazie a un accordo tra la presidente Leidaa, Michela Vittoria Brambilla, e la Polizia provinciale, assiste tutti gli animali selvatici feriti nelle province di Monza Brianza, Lecco e Como.

Cras: i particolari dell’incidente

La piccola volpe salvata

La povera volpina, subito visitata dai veterinari, è risultata avere il bacino e il femore con fratture multiple e la codina immobile. Curata al meglio è ora in piena convalescenza: ancora molto debole è seguita ad occhio dalle volontarie del Cras che, adeguatamente formate per gestire ogni tipo di animale selvatico, non le fanno mai mancare ciò di cui ha bisogno. Quando sarà del tutto guarita potrà finalmente tornare nei suoi boschi. A giocare a suo vantaggio la giovane età -secondo i veterinari è nata quest’anno-, che le consentirà, dopo questo brutto incidente, di vivere libera il resto della sua esistenza.

«La fauna selvatica va conosciuta per essere rispettata al meglio. E siamo estremamente felici, in questo senso, della grande attenzione mostrata dai moltissimi cittadini che ogni giorno ci contattano: un gran numero di animali è vivo proprio grazie alle loro segnalazioni», ha riferito Michela Vittoria Brambilla. «Ringraziamo tutti coloro che ci chiamano e ci sostengono e ricordiamo a tutti che se trovate un animale selvatico dovete sempre contattare la Polizia provinciale o, in alternativa, il nostro Cras “Stella del Nord” al numero 0341/ 191088», ha aggiunto.

Cras: una struttura all’avanguardia

L’intervento effettuato a Besana è solo uno dei centinaia di salvataggi effettuati da “Stella del Nord”. Per un totale di 65mila metri quadrati, il Cras comprende spazi specifici per il primo soccorso, l’accoglienza, la degenza e il reinserimento in natura dei piccoli mammiferi e degli ungulati, voliere e tunnel di volo lunghi oltre 20 metri per gli uccelli. Il tutto con uno staff veterinario di prim’ordine e volontari adeguatamente formati per accogliere animali di habitat diversi, montani, lacustri e boschivi.