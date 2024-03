“Il talento su rotelle”, a Monza il Panathlon Club porta sul palco tutti i campioni

Campioni di ieri e di oggi. Pezzi di storia che si sono abbracciati con gli sguardi sul presente e gli impegni per il futuro in una serata dedicata a “Il talento su rotelle di Monza e Brianza”. A organizzarla il Panathlon Club MB giovedì sera al Binario 7 di Monza. Un commovente amarcord con Marika Kullmann, vice presidente nazionale Fisr, intervenuta dopo la videochiamata con il presidente nazionale della federazione Sabatino Aracu. “Nel 1933- ha ricordato la figlia dell’indimenticabile Luigino Kullmann, campione e pioniere del movimento rotellistico nazionale-si giocava a hockey con le scope in un locale di piazza Garibaldi a Monza. Le porte erano le cassette di gazzosa. Le dodici colonne presenti aiutavano i giocatori a muoversi come degli slalomisti”.

La serata rotellistica al Binario 7 di Monza (foto Fabrizio Radaelli)

Serata Panathlon Club MB: a Marika Kullmann il Premio Fair Play 2024

A Marika Kullmann è stato assegnato il premio Fair Play 2024 del Panathlon. Un riconoscimento è andato anche alla vecchia guardia hockeystica della città tra i quali Cesare Bosisio, detto il “belga, classe 1936 e un fisico ancora da atleta. Dal passato più recente ha portato il suo contributo Roberto Riva, pluricampione del mondo di pattinaggio artistico. Con lui il suo allenatore di allora, Michele Terruzzi, oggi tecnico nazionale, che ha ricordato il trionfo del 2005 di Roberto a Roma davanti a un atleta di casa sostenuto da 14.000 spettatori.

Serata Panathlon Club MB: sul palco la due volte campionessa del Mondo Elena Bonati

Sul palco, tra gli altri, Elena Bonati, due volte vice campionessa del Mondo, Antonella Mauri, pluricampionessa mondiale di pattinaggio veloce, Gioia Belloni, campionessa del mondo juniores, Francesca Sala terza in Coppa Europa, le campionesse di pattinaggio sincronizzato di Astro Roller Skating, gli spettacolari pattinatori di freestyle con il loro coach Andrea Ronco, i rappresentanti delle diverse società monzesi e brianzole che si sono distinte a livello nazionale e internazionale, il presidente regionale Fisr Guido De Vito. Toccante la testimonianza di Lorenzo Guslandi, 26 anni, pluricampione iridato monzese di pattinaggio in line e autore del volume “Speciale normalità. Come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione”.

Serata Panathlon Club MB: le immagini del limbiatese Barbizzi

Un invito a non arrendersi mai e a trovare nello sport la strada per superare ogni ostacolo. Hanno emozionato le immagini del campionato del mondo di skateboarding nelle Filippine vinto di recente dal limbiatese Stefano Barbizzi. “Vengo da una famiglia di skateboarder- ha dichiarato- per me è stato del tutto normale salire sulla tavola”. Un riconoscimento postumo è stato attribuito ad Anna Colzani nel quarantesimo anniversario della ASD Corona Ferrea, la società che ha presieduto fino alla sua improvvisa scomparsa avvenuta a fine 2022.