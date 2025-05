Il pullman della gita scolastica contro un camion in autostrada: 17 feriti negli ospedali di Monza e Desio

Sono tredici i pazienti, molti dei quali bambini, loro malgrado protagonisti di un grave incidente stradale avvenuto lunedì 19 maggio sulla autostrada A8, a Lomazzo (Como), trasportati in ambulanza e con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Altri quattro sono stati portati all’ospedale di Desio. Il pullman della gita scolastica sul quale viaggiavano, per cause in via di accertamento, si è violentemente scontrato con un camion che lo precedeva. Nell’urto, che ha letteralmente distrutto il frontale del bus da turismo, una insegnante 43enne è deceduta.

Incidente stradale nella galleria Lomazzo sull'autostrada A36, dir. Ovest, coinvolti un mezzo pesante e un pullman con a bordo una scolaresca di 30 bambini, rimasti illesi. Deceduta nel sinistro una donna, soccorso dai #vigilidelfuoco l’autista del bus. In atto messa in sicurezza… pic.twitter.com/Vw8VP6BbhX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 19, 2025

Incidente sulla A8: insegnante morta e decine di bambini soccorsi

Secondo quanto riportato da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono state in tutto 36 le persone soccorse, trenta bambini, quattro insegnanti, l’autista del bus e quello del camion. Le ospedalizzazioni, in codice giallo e verde, sono avvenute in sei ospedali lombardi. Al San Gerardo è giunta con l’elisoccorso una bambina di 9 anni e, in ambulanza, altri 11 bambini e una insegnante. Altri tre bambini più l’autista del camion sono invece stati trasportati in ambulanza all’ospedale Pio XI di Desio.