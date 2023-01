Il mistero dell’assassino di Villasanta: altri scavi nel cantiere dell’area Nord

La Squadra mobile della Questura di Monza è tornata all’ecomostro di Villasanta. Sono continuati nel fine settimana, sabato e domenica, gli scavi nell’area del cantiere tra le vie Da Vinci e Fieramosca alla ricerca di indizi per dare una risposta al caso dell’omicidio confessato su una scheda elettorale depositata in un seggio a Villasanta.

Il mistero dell’assassino di Villasanta: primo sopralluogo il 19 gennaio

Il personale della Squadra mobile e del Dipartimento Labanof ci erano già stati dieci giorni fa, il 19 gennaio, per un primo sopralluogo dopo aver individuato l’ampia area dell’hotel mai completato come quella cui l’anonimo elettore aveva fatto riferimento nell’urna: “Per le forze dell’ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego“.

Il mistero dell’assassino di Villasanta: il caso a Chi l’ha visto?

In settimana il caso del misterioso messaggio è stato trattato anche nella trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli. In tv l’appello della polizia a chi avesse delle informazioni.