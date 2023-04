Il corso Fiab Monza per insegnare alle donne straniere ad andare in bicicletta

Torna il corso promosso da Fiab Monza in bici per insegnare alle donne straniere ad andare in bicicletta. Quattro appuntamenti: 5, 12, 19 e 26 maggio, dalle 10 a mezzogiorno. A fare da cornice alle quattro lezioni sarà la Cascina Cantalupo, in viale Sicilia 88, dove si svolgeranno gli incontri. Una location scelta per accogliere in un contesto sicuro le signore e ragazze straniere che vorranno partecipare.

«Cominceremo con dei minipercorsi per iniziare a familiarizzare con la bicicletta, iniziando a pedalare in sicurezza proprio nel cortile della Cascina Cantalupo – spiegano gli istruttori volontari di Fiab -. Un po’ di pratica prima di affrontare le strade di Monza e il traffico della città, e goderci in sicurezza il nostro bellissimo parco».

A Monza il corso per imparare ad andare in bicicletta

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 345.301.31.78 o 338.75.79.395. L’iniziativa è promossa da Fiab Monza in bici in collaborazione con Arcodonna, il Centro islamico di via Ghilini a Monza e Cascina Cantalupo.

Lo scorso anno Fiab aveva promosso il primo corso per insegnare alle donne straniere ad andare in bici. Un’iniziativa che aveva riscosso un grande interesse, tanto che si è svoluto replicare per offrire ad altre donne la stessa opportunità.