Il Cittadino 125°: Gioca&Impara, il gioco di Bellavite sui dialetti italiani in vendita a Monza

Bagaj è facile, soprattutto da quando il Monza è in Serie A. Poi ci sono legnamée e anche offelée che si conoscono. Ma checio, pizzàtulu o balai che cosa vogliono dire? La risposta arriva grazie al Cittadino e all’Editore Bellavite con l’iniziativa per i 125 anni del bisettimanale di Monza e Brianza.

Il Cittadino 125°: il gioco di carte in vendita a Monza a 8 euro, iniziativa per il compleanno del bisettimanale

Gioca&Impara è un gioco di carte sui dialetti italiani ed è in vendita al prezzo speciale di 8 euro allo sportello della redazione in viale Elvezia 2, a Monza.

“Paese che vai, dialetto che trovi” ma la “lengua mader” vera e propria si perde, generazione dopo generazione. E allora il libro dà una nuova linfa, con un gioco di carte che permette di viaggiare tra le venti regioni italiane, alla scoperta di parole in dialetto.

È possibile acquistarlo dalle 9 alle 17, da lunedì a venerdì con orario continuato. Informazioni al numero 039 2159511.