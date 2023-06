I Piccoli Cantori di Milano che amano Monza: video nei giardini della Villa Reale

Si chiamano Piccoli Cantori di Milano, ma sono legatissimi a Monza. Il 6 luglio 1992 si esibirono allo Stadio Brianteo accompagnando Michael Jackson nell’esecuzione del brano “Heal the World”. Ora lo storico coro di voci infantili, fondato nel 1964 da Niny Comolli e diretto da Laura Marcora, è impegnato nel progetto dedicato alla natura “Gli Alberi amano la musica”.

In collaborazione con Forestami, un programma promosso tra gli altri dal Comune di Milano e da Regione Lombardia, ha trasformato in cinque canzoni le riflessioni degli alunni di una cinquantina di scuole primarie del capoluogo lombardo e del suo hinterland nate nei laboratori di scrittura creativa su alberi e riforestazione urbana.

I Piccoli Cantori che accompagnarono Jackson in “Heal the World” allo Stadio Brianteo

Per realizzare uno dei video sono stati scelti i giardini della Villa Reale, ai piedi delle querce gemelle. Grande l’entusiasmo dei bambini che, immersi nel verde, hanno potuto ammirare anche la dimora monzese. “L’idea – spiega Laura Marcora,che ideato e curato la direzione artistica del progetto– era quella di produrre nuove canzoni con riflessioni e pensieri dei bambini su temi che ci stavano a cuore: alberi, natura e riforestazione. Un gruppo di autori e compositori hanno poi trasformato in parole e musica le riflessioni dei bambini e i Piccoli Cantori di Milano hanno interpretato i brani”. Le nuove canzoni saranno presentate venerdì 23 giugno, in occasione del concerto dei Piccoli Cantori di Milano alle 18 al Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della rassegna Estate Sforzesca. L’ingresso è libero.