Ha venduto botti vietati a minorenni, commerciante nei guai

E’ finito nei guai un commerciante di Paderno Dugnano, che ha venduto fuochi d’artificio a dei minorenni. Dopo i controlli del caso, la polizia locale ha posto sotto sequestro interi scatoloni di giochi pirotecnici legali, regolarmente acquistati dal riveditore colpevole però di avere venduto a dei minori botti riservati solo ed esclusivamente a consumatori più grandi. Ora la posizione del negoziante è al vaglio dell’autorità per l’accertamento della sanzione che sicuramente sarà comminata. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, con prodotti non recanti il marchio UE; chiunque venda fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di 14 anni è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2mila a 20mila euro.

La polizia locale ha rintracciato il rivenditore

Entro qualche giorno il commerciante dovrebbe essere informato sui provvedimenti a suo carico. Il verbale e il sequestro dell’intera partita di fuochi scaturisce dai pattugliamenti della Locale per le strade della città in concomitanza con le festività a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno. L’attenzione degli uomini agli ordini del comandante Dioguardi era stata attirata da un gruppetto di ragazzini in giro per le strade alle prese con fuochi chiaramente riservati a ragazzi più grandi. Identificati i giovani, tutti residenti in zona, per i vigili di pattuglia non è stato complicato risalire al rivenditore.