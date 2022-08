Giussano: un bimbo rimane bloccato in auto e arrivano i vigili del fuoco

Momenti di paura per un bimbo di cinque anni rimasto bloccato in auto. Venerdì 19 agosto dopo le 11 in via Piola a Giussano due donne (di cui una la madre del fanciullo)sono scese da una Mini Cooper Countryman parcheggiata, mentre il piccolo non è riuscito ad aprire lo sportello perché la vettura si è chiusa e la chiave dell’auto era rimasta all’interno dell’abitacolo.

Giussano: un bimbo rimane bloccato e i pompieri

Il bimbo si è subito messo a urlare preoccupato e la madre ha quindi contattato il 112 e un parente con una chiave di scorta dell’utilitaria. Sul posto si è portata una squadra di vigili del fuoco di Seregno, che ha cominciato ad armeggiare vicino a una portiera lontana da quella dove il bambino continuava a strillare.

Giussano: un bimbo rimane bloccato e la chiave di scorta

Nel frattempo è sopraggiunto il parente con la chiave di scorta e il veicolo è stato aperto regolarmente senza forzarlo e il bimbo è riuscito ad uscire finalmente dall’abitacolo e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.