Giro d’Italia, Cesano nel mondo: una tappa perfetta e 100mila presenze

La vittoria di Nico Denz nella tappa Morbegno-Cesano Maderno, il successo della città. Entrambi capaci di trovare lo spunto vincente. Il tedesco ha tentato lo strappo allungando sui compagni di fuga a 17 chilometri dal traguardo, la città ha avuto il suo momento di massima visibilità con un evento di portata internazionale che farà discutere ancora a lungo. In entrambi i casi tempismo e spunto perfetto.

Giro d’Italia a Cesano: ottima organizzazione e investimento azzeccato

Per Cesano Maderno la giornata ha funzionato alla perfezione. Nulla è stato lasciato al caso. Una lunga pianificazione a tavolino, riunioni dopo riunioni, ma il risultato si è visto davvero: è stato un grande evento di sport, è stata davvero una festa per tutti. Una città in rosa, con gente in strada fin dal mattino. L’attesa, però, non era soltanto delle ultime ore: con il calendario di #occhioalgiro, coordinato dall’amministrazione comunale, è stato un bel percorso di avvicinamento alla corsa ciclistica.

Chi pensava che potesse essere troppo per Cesano Maderno ha dovuto ricredersi. Non solo per l’ottima organizzazione. E neanche solo per l’investimento economico che è stato ampiamente recuperato. Soprattutto la città si è dimostrata all’altezza per la partecipazione del territorio. Commercianti, associazioni, semplici cittadini: tutti hanno cercato di fare la loro parte affinché questa giornata di corsa potesse passare alla storia.

Giro d’Italia a Cesano: bel circuito cittadino e Palazzo Borromeo nel mondo

Bello il circuito individuato per il doppio passaggi dei ciclisti in città. All’altezza tutta la gestione della viabilità. La città ha partecipato all’evento internazionale, ma non è andata in tilt. Molto bene anche il sistema della viabilità, dei parcheggi e dell’accoglienza. Secondo le prima stime erano circa 100mila le persone presenti oggi a Cesano Maderno, ben oltre le migliori previsioni. Lo spettacolo visto in strada ha trovato pari livello in tutto il contorno. Sì. Cesano è pronta per i grandi eventi e, oltretutto, ha molto da offrire. Palazzo Arese Borromeo, la seconda attrazione della provincia dopo la Villa Reale, oggi ha visto l’ingresso di australiani, messicani, belgi. Quando si parla di cultura anche Cesano Maderno riesce a trovare lo strappo vincente e ad andare in fuga.