Gev, premiato l’impegno di Giovanni Canzi per il Lambro

Un premio allo storico volontario di Sovico Giacomo Canzi. Nella Giornata dedicata alle Gev, Guardie ecologiche volontarie una bella sorpresa, tenuta segreta fino all’ultimo, è stata la consegna di uno dei premi a Giacomo Canzi, storica Gev del Parco della Valle del Lambro, in “pensione” per quanto riguarda questa attività, da qualche mese, e cioè al compimento degli 85 anni, come prevede il regolamento regionale.

Gev: Canzi, classe ’37, in servizio fino alla “pensione”

Particolarmente lieto di conferire la targa al concittadino, il vice sindaco di Sovico e presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri. Sovicese classe 1937, Canzi è entrato in servizio come Gev nel 1992. È stato anche presidente dell’associazione Amici del Lambro e comunque sempre attivo nel campo della tutela ambientale.