Galliani si sposerà a 80 anni con Helga Costa (per la terza volta) in Comune a Monza

Adriano Galliani si sposa anzi si risposa per la terza volta. L’Ad del Monza lunedì 9 settembre convolerà a nozze con la sua compagna brasiliana Helga Costa con cui ha una relazione da 13 anni . Secondo quanto riporta Dagospia l’ex amministratore delegato del Milan, dovrebbe dire il suo sì con rito civile nella sala giunta del Comune di Monza in piazza Trento e Trieste.

Galliani si sposerà con Helga Costa (per la terza volta) e festeggerà in Villa Gernetto a Lesmo

Poi il ricevimento con gli ospiti si sposterà a Villa Gernetto a Lesmo acquistata diversi anni fa da Silvio Berlusconi per il sogno dell’Università del Pensiero Liberale. Come testimoni Galliani avrebbe scelto l’amico Gigi Marzullo e Cristina Rossello avvocato della famiglia Berlusconi e deputata di Forza Italia. Per il senatore azzurro 80enne sarà il terzo matrimonio dopo essersi sposato neòò’89 con Daniela Rosati volto noto del Tg2 e Malika El Hazzazi modella marocchina nel 2004. Poi nel 2011è entrata nella vita del dirigente biancorosso Costa 57enne di origini brasiliane e di passaporto spagnolo, che accompagna spesso Galliani a seguire le partite del Monza all’U-Power Stadium.