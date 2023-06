Furto in una gioielleria di Sorrento, arrestata dai carabinieri una famiglia monzese

Una famiglia monzese, padre, madre e figlio, è stata arrestata martedì 20 giugno in mattinata con l’accusa di avere rubato preziosi per circa 22mila euro, a luglio dello scorso anno, in una gioielleria di Sorrento.

A condurre le indagini, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri della località campana. I tre presunti responsabili, a distanza di quasi un anno dall’accaduto, sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari (una delle quali con braccialetto elettronico).

Famiglia monzese arrestata per furto, cosa è successo

Il furto, avvenuto il 17 luglio, sarebbe stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio: la madre e il figlio sarebbero riusciti a distrarre la negoziante e, dopo aver appoggiato una borsa sul bancone dove c’erano alcuni monili in oro che i due si erano fatti mostrare poco prima, con una mossa repentina se ne sarebbero impadroniti senza farsi notare.

A quel punto la madre avrebbe detto di dover uscire dal negozio per prelevare denaro contante per acquistare i gioielli ai quali era interessata. Tuttavia, insieme al figlio avrebbe raggiunto un’auto in sosta con alla guida il capofamiglia, che si sarebbe in seguito allontanata dalla zona. I carabinieri, attraverso i telefoni dei tre avrebbero trovato riscontri circa la loro presenza a Sorrento il giorno del furto.