Furto di merce per 3mila euro in un negozio, era già stata allontanata da Monza

La ragazza, nota per reati contro il patrimonio, era già stata allontanata da Monza con l’emissione di un foglio di via della Questura. Si è allontanata solo di qualche decina di chilometri, a Como, dove giovedì 18 settembre è stata arrestata con un 27enne, dalla Polizia di Stato, per furto aggravato in concorso.

Si tratta di una 22enne, rumena e senza fissa dimora in Italia, come il 27enne che con lei si sarebbe impadronito di tremila euro di merce in un negozio della città: mentre il 27enne distraeva la cassiera la ragazza avrebbe oltrepassato le casse con la merce rubata, forzando un cancelletto a blocco del transito. Entrambi si sarebbero quindi dati alla fuga.

Furto di merce in un negozio a Como: 22enne già allontanata dalla Questura di Monza

Sul posto, dopo una segnalazione al 112, si sono portati gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como: personale della Sala Operativa è rimasta in costante contatto telefonico con il richiedente che ha fornito la descrizione dei due fuggitivi, intercettati poco dopo. Sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. La merce rubata è stata recuperata e restituita ai proprietari.