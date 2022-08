Fuori Gp, Monza scalda i motori degli eventi: pronto il palinsesto degli appuntamenti

Manca poco più di un mese all’accensione dei motori delle monoposto che daranno vita al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 e la città si prepara ad accogliere i tifosi in arrivo da mezzo mondo con la kermesse MonzaFuoriGP2022 che quest’anno coincide con il centenario di vita dell’Autodromo. Da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre il capoluogo brianzolo presenterà ai numerosi ospiti le sue bellezze in chiave turistica e promozionale con una serie di eventi dislocati in diverse zone.

MonzaFuoriGp2022: il punto informazioni

Davanti alla stazione in via Arosio si terranno performance artistiche con protagoniste varie realtà del territorio e sarà allestito un punto informativo e promozionale per fornire indicazioni e suggerimenti relativi ad eventi, orari, attrazioni, itinerari e trasporti. Piazza Duomo si trasformerà in una vetrina con l’allestimento di uno stand di informazione e promozione delle attrattività e degli itinerari di Monza. Qui ci saranno anche guide turistiche specializzate, disponibili per visite guidate virtuali con l’illustrazione della storia, delle caratteristiche e del significato culturale dei maggiori punti di interesse. Il divertimento abiterà in piazza Trento e Trieste dove saranno allestite aree di intrattenimento anche in collaborazione con Radio Number One, aree ludiche a tema motoristico destinate ai più piccoli, aree di esposizione di macchine da gara e un maxischermo per seguire le dirette delle prove e della gara di domenica 11 settembre.

MonzaFuoriGp2022: talk ed esibizioni musicali

Nelle serate del 8, 9 e 10 settembre sono previsti talk show legati al mondo dell’automobilismo ed esibizioni di band e cantautori. All’ombra dell’Arengario dal 9 all’11 settembre i più piccoli saranno intrattenuti con animazioni di carattere ludico e attività legate all’insegnamento dell’educazione stradale. Previsti anche momenti di gioco anche per famiglie. In piazza Carrobiolo si esibiranno, invece, ensemble musicali delle scuole locali e band giovanili. Anche il quartiere san Rocco sarà in festa sabato 10 settembre con attività di intrattenimento. Diverse iniziative saranno promosse in collaborazione con le associazioni territoriali di Confcommercio, con Ersaf, Fipe e Confesercenti e con l’Istituto Professionale “A. Olivetti” di Monza. In programma anche due mostre a tema. Dal 9 settembre al 27 novembre i Musei Civici ospiteranno la mostra “Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di una evoluzione” mentre dal 2 all’11 settembre in Galleria Civica si terrà l’esposizione delle opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso “Monza: la Città, il Parco e l’Autodromo”.