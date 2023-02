Fuoco sul tetto a Pobiga di Besana in Brianza, tre squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Più di due ore di lavoro per i vigili del fuoco di Carate Brianza, Lissone e Seregno a Pobiga di Besana in Brianza nel pomeriggio di martedì 28 febbraio per l’incendio di una canna fumaria. Le squadre sono intervenute in una casa di corte per mettere in sicurezza il comignolo e la porzione di tetto più vicina.

Fuoco sul tetto a Pobiga, l’intervento

I vigili del fuoco hanno lavorato salendo sul tetto con la scala, data l’impossibilità di posizionare l’autoscala in spazi piuttosto stretti. Sul posto anche un’ambulanza in supporto e per prendersi cura di un residente anziano spaventato dalla situazione.