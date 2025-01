Due feriti lunedì mattina in uno scontro frontale a Concorezzo, sulla Sp 13, poco dopo l’incrocio del Malcantone. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, coinvolti una donna di 50 anni e un uomo di 28 anni entrambi alla guida delle loro auto.

Frontale a Concorezzo sulla Sp 13, due feriti gravi: una donna di 50 anni in codice rosso al San Gerardo

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per traumi al bacino e a una gamba. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano per traumi al torace e a una gamba.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e automedica, vigili del fuoco e polizia locale.