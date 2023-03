Fanno pipì per strada: riprese, identificate e denunciate

Si sono abbassate i pantaloni e hanno fatto pipì davanti all’ascensore di un parcheggio nella zona di via Gramsci, ma l’hanno fatto sotto l’occhio della telecamera di sorveglianza e di fronte a un testimone. È successo mercoledì 14 marzo a Monza. E il titolare dell’attività ha chiamato la polizia, che raccolta la descrizione ha individuato le due ragazze in via Artigianelli insieme a un’amica tutte impegnate a bere alcolici.

Fanno pipì per strada: identificate due ragazze

Hanno ammesso subito di aver fatto pipì: si tratta di una cittadina peruviana di 22 anni, con precedenti per reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e in materia di immigrazione, e di una cittadina italiana di 21 anni con precedenti per reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto. La terza, 23 anni, è risultata avere precedenti per reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Fanno pipì per strada: sanzionate anche per consumo di alcolici in luogo pubblico

Sono state denunciate per “atti contrari alla pubblica decenza” e sanzionate per il consumo di alcolici in luogo pubblico in violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Per loro anche un ordine di allonamento di 48 ore.