Ex cotonificio Cederna di Monza: addio impianto sportivo, via libera alla biblioteca

La giunta di Monza adotta la variante al piano per l’ex Cotonificio Cederna che riporta l’edificio pubblico a un diverso futuro: era stato ipotizzato come spazio in grado di ospitare il Museo etnologico di Monza e Brianza (era anche stata posata la prima virtualissima pietra), poi era stato trasformato dalla giunta Allevi e adesso cambia ancora pelle.

Ex cotonificio Cederna di Monza: biblioteca e spazio polifunzionale

L’ultima ipotesi passata con la precedente giunta è stata infatti di dotare l’ex storico cotonificio di un impianto sportivo, probabilmente con piscina. Non è nuova la notizia del cambio di rotta della giunta Pilotto, che ha pensato di ridestinare quegli spazi in un quadro più ampio di ripensamento degli spazi pubblici: lì, per l’esecutivo in carica, ci andrà la biblioteca di quartiere, in uno spazio polifunzionale. Questo è il senso della variante adottata dalla giunta nei giorni scorsi, che dà il via al programma di interventi – ancora tutti da scrivere dal punto di vista progettuale. Il sì dell’esecutivo è degli ultimi giorni di dicembre.

Ex cotonificio Cederna di Monza: le varianti dal 2006 a oggi

Il progetto va avanti da quasi vent’anni, poco meno di diciotto, per la procisione: il piano particolareggiato è stato approvato per la prima volta all’inizio di aprile del 2006 dall’allora giunta in carica (sindaco Michele Faglia) su una superficie totale di 44.601 metri quadrati. La prima convenzione per i primi due settori di intervento risale al luglio dello stesso anno, poi è seguita una infilata di varianti: una delibera del 20 settembre 2010, ratificata dal notato Valentina Sassoli di Milano il 16 dicembre; poi una il 3 maggio del 2012, confermata dalla convenzione dallo stesso notaio il 4 luglio dell’anno successivo, quindi quattordici mesi dopo; poi una variante del 22 settembre 2015, con convenzione (da Valentina Sassoli) il 23 dicembre, all’antivigilia; poi altre due varianti il 9 novembre 2021 e il 18 gennaio del 2022, entrambe ratificate nello stesso studio il 15 marzo del 2022; infine l’attuale, datata 23 maggio 2023, “che cambia la destinazione d’uso dell’edificio 10 da impianto sportivo con sala espositiva polifunzionale a biblioteca, spazio culturale e/o polifunzionale, stipulata in data 13.09.2023, atto Notaio Valentina Sassoli di Milano”.

Ex cotonificio Cederna di Monza: il progetto è “migliorativo”

Il nuovo piano per la giunta Pilotto “il progetto di variante, nel rispetto dei parametri edificatori del Piano particolareggiato vigente, prevede una diversa configurazione planivolumetrica che consente una migliore ricollocazione della superficie fondiaria e delle aree asservite ad uso pubblico la cui dotazione globale aumenta da 11.255,16 metri quadrati a 11.931,59 metri quadrati”. A settembre la commissione paesaggio ha dato il via libera con parere positivo alla variante. Il cambiamento, per l’amministrazione comunale, “verificato che la variante proposta dall’attuatore (cioè il privato che interviene nell’area, ndr), aumentando gli spazi asserviti ad uso pubblico, è migliorativo rispetto al piano particolareggiato vigente” e quindi il Comune “ritiene opportuno procedere alla sua adozione”. Il via libera nei confronti dell’operatore, la Litha srl, è datato come delibera di giunta il 21 dicembre ed è stato pubblicato negli ultimi giorni.