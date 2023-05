Elezioni amministrative, in quanti hanno votato alle 12 di domenica a Seregno, Carate e Brugherio

Affluenza al 13,36% (4.891 votanti 36.614 elettori) alle 12 di domenica 14 maggio a Seregno dove sono in corso, come in altri sei Comuni brianzoli, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. A Carate Brianza sempre alle 12 ha votato il 13,99% degli aventi diritto (1.029 su 14.501 elettori) mentre a Brugherio ha votato il 13,35% degli elettori, 3.7127 su 27.919.