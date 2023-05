Elezioni amministrative: si vota fino alle 15, in Brianza affluenza al 41,72% alle 23 (-12%)

Aperti fino alle 15 di lunedì 15 maggio i seggi nei sette comuni al voto in Brianza per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese e Seregno. In calo l’affluenza alle 23 del primo giorno di voto: 41,72% in provincia di Monza e Brianza, era stata di 53,21% alle precedenti elezioni. È 46,39 a livello nazionale (59,89).

Elezioni amministrative: lo spoglio in diretta sul Cittadino

Dalle 15 sul CittadinoMb lo spoglio in diretta dei voti.

Elezioni amministrative: Carate Brianza

A Carate lunedì mattina ha votato il candidato Fabio Casiraghi (Carate Bene Comune); il sindaco uscente Luca Veggian aveva votato nel tardo pomeriggio di domenica.

Elezioni amministrative Carate Brianza Luca Veggian Elezioni amministrative Carate Brianza Fabio Casiraghi Carate Bene Comune

Elezioni amministrative: il dettaglio in Brianza

Nel dettaglio: Brugherio 41,41% (55,86); Carate 43,40% (56,68); Cogliate 39,73 (56,86); Lazzate 43,10 (50,02); Macherio 39,12 (49,59); Nova 38,84 (52,91); Seregno 43,27 (50,48).

Elezioni amministrative: com’è andata domenica 14 maggio

Domenica 14 maggio è andata così tra candidati al voto e percentuali: in quanti hanno votato alle 19 di domenica a Seregno, Brugherio e Carate, a Nova la percentuale più bassa della provincia.