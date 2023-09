Digitalizzazione e innovazione della Lombardia, il sottosegretario Butti: “Con Fontana convergenza di vedute”

“Massima convergenza di vedute su digitalizzazione e innovazione sul territorio lombardo”: così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti ha commentato l‘incontro avvenuto giovedì 31 agosto in Regione con il Presidente Attilio Fontana. E’ emersa in particolare una “volontà di collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione in tema di digitalizzazione, nell’interesse dei cittadini e delle pmi. Il coinvolgimento dei territori – spiega – è, infatti, il presupposto per l’avanzamento dei piani e la realizzazione delle misure previste dal PNRR”.

L’incontro tra il sottosegretario e il governatore: “Alla Regione già 3 milioni per implementare i servizi digitali”

Una sinergia, quella tra Governo e Regione, che ha portato quest’ultima, come attuatore degli investimenti a ricevere: “già 3 milioni di euro per l’implementazione dei servizi pagoPA, per l’adozione di SPID CIE, per la diffusione dell’ app IO e per l’adozione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati”. “I Comuni lombardi a loro volta – prosegue Butti – hanno presentato candidature per le diverse misure a loro dedicate dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con una adesione del 98%, e un totale di finanziamenti di oltre 347 milioni di euro”. Risorse “che si aggiungono a oltre 10 milioni di euro assegnati alle scuole lombarde e quasi 54 milioni di euro assegnati alle AST/ ASST regionali” aggiunge il sottosegretario.

Punti “Digitale Facile”: “alla Lombardia 19 milioni per 424 presidi entro il 2024”

Per l’apertura dei punti “Digitale Facile” il governo: “ha dedicato alla Lombardia circa 19 milioni di euro per realizzare 424 presidi sul territorio entro il 2024, con l’obiettivo di fornire competenze digitali di base a oltre 300.000 cittadini lombardi che ne sono ancora sprovvisti. Per l’implementazione da parte della Regione del Fascicolo Sanitario Elettronico, previsto un finanziamento dedicato di oltre 87 milioni di euro, per migliorare l’accesso dei cittadini alle cure e favorire la programmazione degli interventi” aggiunge Butti.

Sperimentazione mobilità innovativa: “Quattro piani per le reti ultraveloci”

La Lombardia, inoltre, è capofila nella sperimentazione dei servizi di mobilità innovativa (MAAS) con il proprio progetto del valore totale di 2,6 milioni di euro. “Sul fronte delle reti ultraveloci – aggiunge il Sottosegretario – abbiamo attivato 4 differenti piani per la Lombardia: Piano Italia a 1 Giga che mira a portare la connettività ad almeno 1 Gbps in download nei Comuni con un finanziamento di 193.140.035 euro; il Piano Italia 5G; il Piano Scuola Connessa con un investimento di quasi 20 milioni di euro e il Piano Sanità Connessa con un investimento di oltre 34 milioni di euro”.

“Il nostro impegno è massimo nell’intercettare le esigenze di innovazione dei territori e nell’offrire loro il supporto necessario, poiché le sfide legate alla digitalizzazione potranno essere raggiunte solo attraverso la piena collaborazione di tutto il sistema Paese” conclude.