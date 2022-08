Desio, luci accese 24 su 24 da un anno sul piazzale dell’ex Pozzoli Market

«Da quasi un anno le luci sul piazzale del Pozzoli Market, in via Mascagni a Desio, sono accese 24 ore su 24. Giorno e notte». A segnalare un fatto paradossale sono stati alcuni residenti che vivono accanto al centro commerciale chiuso dalla fine del 2020. I cittadini sono contrariati a causa dello spreco di risorse: «Ci lamentiamo della crisi economica – aggiungono – e in casa cerchiamo di spegnere la luce ogni volta che non è indispensabile. Poi scopriamo che c’è chi dissipa una così enorme quantità di energia inutilmente». E in un periodo di siccità e in un’epoca in cui il cambiamento climatico lascia ferite anche dietro casa, ci tengono a sottolineare: «Ci sembra quasi inutile impegnarci a non inquinare, se poi accanto a noi c’è chi dà il cattivo esempio, inquinando mille volte di più. Chiediamo alla polizia locale e ai carabinieri, ma anche al sindaco Simone Gargiulo e all’assessore alla sicurezza, Andrea Villa, di fare qualcosa per spegnerle, almeno di giorno».

Desio, luci accese 24 su 24: do spreco e l’inquinamento

E’ un caso il piazzale del Pozzoli Market, e non da ieri. Da troppo tempo molti l’hanno trasformato in una terra di nessuno. Una zona franca dove in troppi avevano preso la cattiva abitudine di scaricare rifiuti abusivi. Annidate agli angoli del piazzale erano spuntate vere e proprie mini-discariche abusive dove si poteva trovare di tutto: laterizi e piastrelle di cantieri edili, legname e pallet, vecchi mobili e in particolare poltrone e salotti, pallet, lastre di vetro, materiali di ferro ingombranti, vecchie valigie, abiti, pantaloni e camicie ormai inservibili, cartoni e imballaggi, decine di bottiglie di alcolici. C’era chi lasciava perfino interi sacchetti di rifiuti. Ad aggravare il declino di un centro commerciale abbandonato e devastato da ricorrenti raid vandalici: vetrate in frantumi, estintori divelti e gettati sul piazzale dove un tempo le famiglie parcheggiavano l’auto prima di entrare a fare la spesa, cestini ammaccati oppure sfondati.

Desio, luci accese 24 su 24: da due anni il piazzale è ridotto a una discarica

Una situazione insostenibile, che gli uomini della polizia locale hanno affrontato e che sono riusciti almeno in parte a risolvere. Non esitando ad aprire i sacchi e a mettere le mani tra i rifiuti, sono riusciti grazie ad alcuni indizi – bollette, carte intestate, frammenti di documenti – sono riusciti ad accertare l’identità di chi aveva scaricato. O almeno alcuni. «I cittadini che hanno abbandonato i rifiuti nel parcheggio dell’ex Pozzoli market – dice il vicesindaco e assessore alla sicurezza, Andrea Villa – sono stati individuati e multati. Ringrazio gli uomini della polizia locale e gli operatori di Gelsia Ambiente per il lavoro che ha permesso di identificare queste persone, non di Desio, che hanno preso la nostra città per la loro discarica. Controlli e sanzioni ci sono, che sia un segnale chiaro per tutti. Adesso sarà attivato l’iter per la rimozione, tenendo presente che c’è di mezzo il fallimento».