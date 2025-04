Sono pronti e arruolati i primi otto “umarell” del Comune di Villasanta. Lo scorso dicembre l’amministrazione comunale aveva rivolto un invito a persone con competenze tecniche perché entrassero a far parte della squadra di volontari civici. La fase di raccolta delle iscrizioni si è conclusa e dalla prossima settimana gli otto che hanno risposto all’appello diventeranno operativi. I nuovi volontari entreranno in servizio sul territorio con l’incarico di monitorare le diverse zone cittadine su una serie di indicatori: la cura del verde pubblico, lo stato di strade, marciapiedi e parcheggi, i cantieri pubblici in corso, la pubblica illuminazione, i rifiuti, il decoro urbano in generale. Il primo incarico sarà quello di effettuare alcune rilevazioni che saranno utili nei prossimi mesi per lo studio del nuovo Piano urbano del traffico.

Debutto ufficiale per gli Umarell di Villasanta: chi sono

Gli otto (nell’immaginario urbano gli umarell sono gli anziani che si appassionano ai cantieri stradali) sono tutti pensionati, sei residenti a Villasanta e due monzesi. Si tratta di diplomati e laureati, con competenze tecniche acquisite durante gli anni di lavoro.

«Il numero delle candidature pervenute finora è allineato alle esigenze iniziali dell’amministrazione comunale che aveva suddiviso il territorio in sei aree differenti, ora assegnate ai volontari. Le iscrizioni tuttavia restano aperte per altre eventuali candidature», fanno sapere dal municipio.

Il gruppo dei volontari civici ha già a disposizione un indirizzo email dedicato del Comune, al quale potranno trasmettere le segnalazioni che saranno comunque inviate all’Ufficio tecnico anche attraverso altri canali.

«Quella dei volontari civici è una formula che presenta, nell’ottica dell’amministrazione, molteplici lati virtuosi – fanno sapere da piazza Martiri della Libertà – un supporto all’operatività dell’ente in tempi di carenza d’organico, la promozione della partecipazione, la valorizzazione di cittadini che desiderano mettersi a disposizione del bene pubblico».

Debutto ufficiale per gli Umarell di Villasanta: la notizia

Quando era stata lanciata l’idea dal sindaco Lorenzo Galli, la notizia degli umarell di Villasanta si era conquistata la ribalta nazionale. Le telecamere del tg satirico Striscia la notizia erano arrivate in paese per avere informazioni e chiarimenti circa il ruolo e i compiti che avrebbero avuto i nuovi volontari. Non solo. Anche il quiz di Rai 1, L’Eredità, aveva dedicato una delle domande della trasmissione proprio ai volontari civici di Villasanta.

In questi mesi gli uffici hanno provveduto a formalizzare l’iscrizione dei partecipanti al registro dei volontari civici. Inoltre si sono già svolte alcune riunioni formative e organizzative per programmare il lavoro dei nuovi volontari dell’area manutentiva del Comune di Villasanta.