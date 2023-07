Cornate: grave incidente in moto, un ragazzo è in prognosi riservata al San Gerardo

Grave scontro tra due giovanissimi motociclisti a Cornate portati in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso di cui uno in prognosi riservata a Monza. L’incidente sul quale i carabinieri della Radiomobile stanno ancora indagando è avvenuto poco prima dell’una di notte di giovedì 27 luglio in via Matteotti.

Cornate: grave incidente in moto e i soccorsi in massa

Immediatamente dopo la collisione sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con quattro ambulanze, un’automedica, due eliambulanze, i vigili del fuoco e una pattuglia dei militari dell’Arma. I due 18enni sono stati trasportati in elicottero rispettivamente all’ospedale di Circolo di Varese e al San Gerardo di Monza. Il ragazzo ricoverato in rianimazione al nosocomio brianzolo si trova in prognosi riservata.