Ciclismo, incidente in allenamento per il muggiorese Nizzolo: gamba fratturata

Gli ultimi giorni dell’anno 2023 e quelli d’inizio del 2024 per il corridore professionista Giacomo Nizzolo, non sono certamente passati nel migliore dei modi. Il velocista brianzolo (è nato il 30 gennaio 1989) che quest’anno correrà con la Q36.5, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sabato 23 dicembre, durante il suo allenamento, con conseguente frattura della tibia della gamba destra.

Incidente per il ciclista Nizzolo di Muggiò: “Già operato con successo”

La formazione svizzera, però, fa sapere, con un comunicato ufficiale, che l’ex Israel è già stato operato con successo il 27 dicembre al Kantonsspital Graubünden di Chur ed è stato dimesso nella giornata di lunedì 1^ gennaio. “La riabilitazione è già cominciata e siamo molto ottimisti sul fatto che Giacomo possa tornare al suo miglior livello già nei prossimi mesi, rispettando le tempistiche che un infortunio come questo costringe a prendere” ha detto Lorenz Emmert, capo dello staff medico della Q36.5.

Nizzolo salterà sicuramente il training camp di Calpe della squadra, in programma dall’11 al 21 gennaio, e dovrà senz’altro rimandare il debutto con la nuova maglia, per una prima parte di 2024. “Vi terremo informati sul percorso di riabilitazione di Nizzolo” ha fatto sapere la squadra.

Incidente per il ciclista Nizzolo di Muggiò: contratto fino al 2025 con la Q36.5 Pro Cycling Team

Il Q36.5 Pro Cycling Team è una squadra maschile svizzera di ciclismo su strada con licenza di UCI ProTeam. Attiva dal 2023 e diretta da Douglas Ryder, ha sede a Zurigo ed è sponsorizzata dall’azienda italiana specializzata in abbigliamento per ciclisti Q36.5.

Nizzolo con la Q36.5 ha firmato un contratto valido fino a dicembre 2025, con opzione per il 2026. Giacomo ha gareggiato nel 2019 alla Dimension Data, nell’anno 2020 al team Ntt e 2021 alla Qhubeka, squadre in cui aveva Douglas Ryder come general manager. E ora ritrova Ryder alla Q36.5. Il team di matrice elvetica nello staff sono presenti alcuni ex uomini Qhubeka. “Correre nella Q36.5 – ha dichiarato nelle scorse settimane Giacomo, accreditato di 30 vittorie tra i professionisti compreso il Campionato d’Europa 2020 e due titoli nazionali in linea – per me significa tornare a casa. Attorniato da persone con le quali ho lavorato a lungo e volentieri spero di ritrovare serenità e risultati”.