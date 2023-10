Caso legionella a Lesmo, Ats fa campionature dell’acqua alla rete fognaria

Dopo il caso di legionella a Lesmo dello scorso agosto, Ats ha fatto sapere che “sono in programma come campionamenti eccezionali sulle acque destinate al consumo umano, nelle zone limitrofe a quella dell’abitazione interessata” dove risiede la persona affetta dalla malattia.

Caso legionella a Lesmo “Niente allarmismi”

” Informeremo sugli esiti delle prossime campionature attraverso i canali ufficiali. La correttezza e l’affidabilità delle informazioni trasmesse è fondamentale in situazioni come queste. Salute e benessere dei cittadini sono infatti priorità per l’amministrazione e si continuerà a lavorare diligentemente con ATS per affrontare ogni situazione in modo adeguato. È importante però agire seguendo le indicazioni della stessa ATS, con discrezione e rispetto per le persone coinvolte e soprattutto evitando di diffondere informazioni errate che possono generare ulteriori e infondati allarmismi, causando ansie e paure ingiustificate per molte persone” fanno sapere dal Comune. Qualche settimana fa era stata effettuata invece una disinfestazione straordinaria per casi di Dengue.