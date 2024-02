Carnevale, arriva la pioggia: le nuove date della festa a Monza e del mercatino francese

Il meteo fa slittare il carnevale di Monza, il mercatino francese previsto da venerdì 9 febbraio e gli eventi del weekend sono stati posticipati e riprogrammati facendo anche eccezionalmente coincidere il carnevale romano con quello ambrosiano.

Lunedì 12 febbraio alle 16 in piazza Roma ci saranno le “Voci del bosco” con attori e trampolieri

a cura di Teatro dell’Aleph.

Domenica 18 febbraio dalle 15 alle 18 in piazza Trento e Trieste la sfilata di

“Flowers, fairies and butterflies” con attori e trampolieri nei colori della Natura. Alle 16 in piazza Roma lo spettacolo teatrale “Nel circo di carnevale non è tutto rose e fiori”.

Sabato 24 febbraio alle 16 in piazza Roma lo spettacolo teatrale “Amicobosco” con attori e pupazzi a cura di ComTeatro.

In piazza in centro da venerdì 16 a domenica 18 febbraio c’è la Festa dei balocchi, il mercatino francese è in programma da venerdì 23 a domenica 25 febbraio.

«Torna il carnevale a Monza – avevano dichiarato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin e l’assessore al Commercio Carlo Abbà alla presentazione del primo calendario – e come lo scorso anno la città si animerà con spettacoli e mercati, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere giornate di grande qualità, tra artisti e prodotti tipici. Come sempre, dedichiamo un occhio di riguardo alle famiglie e ai bambini, sempre molto numerosi, con un’offerta dedicata di intrattenimento, che speriamo possa far meravigliare e divertire tanti piccoli che frequenteranno il centro».