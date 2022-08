Carnate, minacciano e rapinano un extracomunitario: arrestati due noti trapper

Presso la stazione di Carnate, lo scorso 10 agosto, due noti trapper si sono resi protagonisti di un episodio criminale: autori non di un pezzo musicale ma attori in negativo di un fatto di cronaca. Al fine di procurarsi un ingiusto profitto, brandendo due coltelli, i due in questione – un venticinquenne di Monza e un ventisettenne di Roma, hanno rincorso un extracomunitario minacciandolo e continuando a gridargli: «Vogliamo ammazzarti perché sei nero» e poco dopo si impossessavano della bicicletta e dello zaino che la persona offesa aveva abbandonato per sfuggire all’aggressione.

L’arresto è avvenuto nel comune di Bernareggio

Gli indagati, subito dopo l’aggressione, si sono dati alla fuga allontanandosi a bordo di un treno in direzione di Milano e rendendosi irreperibili. I due sono stati rintracciati e fermati, in data 11 agosto, dalla Polizia Giudiziaria del Comando Carabinieri di Bernareggio con l’aggravante di aver agito per finalità di odio etnico e di aver commesso la minaccia con armi.

Nei confronti dei trapper in questione (per i quali si mantiene lo stretto riserbo), difesi dagli Avvocati Biagio Ruffo e Ilaria Rapali, è stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

A cura di Luciano Genovese ed Eligio Galeone