Carate, ha un manganello di mezzo metro nel bagagliaio della Clio: un 24enne denunciato

Aveva nel bagagliaio dell’auto un manganello artigianale in legno di mezzo metro un 24enne di origine colombiana fermato per un controllo domenica 14 maggio, nella notte, attorno alle 2, in via Cesare Battisti di Carate Brianza, da una pattuglia dei carabinieri del locale comando dell’Arma.

Carate, fermato di notte dalla pattuglia in via Cesare Battisti

I militari hanno visto arrivare la Renault Clio del giovane a velocità piuttosto sostenuta e con musica a volume molto elevato: sul sedile del passeggero un 17enne, anche lui di origine colombiana. Entrambi sono risultati risiedere in zona. Il 24enne al volante, da controlli, è risultato noto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Data “l’insofferenza esternata all’attività di controllo“, specificano dall’Arma, la pattuglia ha deciso di approfondire le verifiche. Nel bagagliaio dell’auto è stato trovato il manganello “di cui il 24enne ammetteva subito la proprietà” ed è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.