Camera penale di Monza, Marco Negrini un avvocato presidente a… due stelle

Marco Negrini è il nuovo presidente della Camera penale di Monza. E’ stato nominato dagli altri colleghi del nuovo direttivo eletto dagli avvocati penalisti brianzoli. Lui e loro saranno in carica per 4 anni. E qui abbiamo pagato il nostro tributo all’algoritmo di Google, Facebook, Instagram e forse anche di Linkedin che vuole notizie secche e asciutte, ma che non sono nelle mie corde. Massimo Bordon, Roberta Crespi, Adriana Facchin (vicepresidente), Roberta Minotti, Valentina Pozzi (segretario e tesoriere) e Francesca Spotti non potevano fare scelta migliore. Non solo ne sono certo, ma lo scrivo pure.

Monza, Marco Negrini nuovo presidente della Camera penale

Negrini, avvocato di lungo corso. Esperto di diritto quando indossa la toga. E pure di rovescio quando si esibisce con malcelata ritrosia sui campi di padel in Italia e all’estero dove le malelingue dicono giochi discretamente.

Si potrebbe dire anche bello se non fosse che l’affermazione non mi interessa (si può ancora osare sostenere ciò?). Bravo, in aula e fuori. Lo sostengono in molti anche quando si attarda sulle scale del Tribunale a fare quattro chiacchiere con i colleghi. Intelligente, lo dicono quelli che gli parlano assieme anche solo per cinque minuti. E poi la squadra che lo affianca non è calata dal nulla delle raccomandazione, ma ci crede ed è fortemente motivata.

Negrini nuovo presidente della Camera penale: per 5 anni si è prestato alla politica

Una sola cosa non avevamo capito di lui in passato. Perché per cinque anni si è prestato (nel senso di dato) alla politica che essendo terreno della bugia poco ha a che fare con la sua natura schietta e diretta. Pazienza. Anche questa è passata. Se il mattino si vede dal buongiorno che poi altro non sono la sua e le altre nomine, i quattro anni di mandato saranno una giornata splendida. I problemi ci sono, ma anche la volontà di risolverli. Con questi chiari di luna e tali tempi da lupi, scusate se è poco.

P.S.

Perdonatemi il lungo peana quando sarebbe semplicemente bastato scrivere che mi sta simpatico per la Beneamata squadra di calcio per cui tifa che poi è anche la mia. Scherzi a parte, gli avrei fatto un torto e lui non se lo merita.