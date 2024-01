Calciomercato, il Monza guarda alla Juve: nel mirino Iling Junior e Miretti

Calcio: il 2 gennaio si è aperta ufficialmente la finestra di mercato invernale. Le società hanno a disposizione fino alla fine del mese per ingaggiare qualche rinforzo o sfoltire le rose. Il Monza si è interessato a Panos Katseris, esterno sinistro del Catanzaro che, con un minino esborso, arriverebbe a rinforzare le fasce, però il sogno rimane Samuel Iling Junior, giovane della Juventus, chiuso da Kostic e Cambiaso, che in biancorosso farebbe sicuramente la differenza.

La trattiva con i calabresi sarebbe staccato da un eventuale prestito al sud di Mirko Maric, ad oggi prima riserva di Lorenzo Colombo, ma anche centravanti molto ambito al piano di sotto. Così come quella per l’esterno bianconero non c’entra nulla con la possibilità di andare a prendere a Torino anche Fabio Miretti sempre in prestito.

Calciomercato, per l’attacco la suggestione Toni Martinez (Porto)

Sistemati gli esterni, la vera necessità il Monza la vive in attacco: Colombo segna con il contagocce e non sempre offre le prestazioni al servizio della squadra che si richiedono ad un giocatore con quella centralità nel progetto tecnico, Mota Carvalho ormai gioca pochissimo da centravanti, Maric (nonostante il primo gol in Serie A) non è quella risorsa primaria.

E allora ecco la nuova suggestione, Toni Martinez del Porto (30 gol negli ultimi quattro anni) è stato proposto in Italia. Insieme a Fiorentina e Bologna ci sarebbe in corsa anche il club biancorosso. Non un grande nome, ma un complemento che potrebbe migliorare i numeri del reparto offensivo.