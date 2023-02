Brugherio: il coach insulta la sua vecchia dirigenza e la Cgb prende le distanze

È stato sulla bocca di molti a Brugherio e come accade spesso in casi che fanno discutere, anche in punta di dito del popolo dei social, quanto accaduto venerdì 3 febbraio, al termine della partita di basket del campionato di Promozione tra CGB e CBBA Olimpia Cologno terminata, per la cronaca, con la vittoria dei padroni di casa per 62-56.

Al suono della sirena coach Diego Muzzolon, uomo istintivo che interpreta il ruolo di Ds con vivace passione, si è abbandonato nei confronti di alcune persone sedute sugli spalti a una gestualità inequivocabile e non ripetibile, agitandosi in modo convulso tra lo sbigottimento generale di chi stava assistendo alla scena all’interno del palazzetto Paolo VI. Ma cosa ha scatenato la furia di Muzzolon?Bisogna andare indietro di alcuni anni per capirlo. Circa dieci, quando cioè arriva al CGB per prendere il timone del settore basket.

Brugherio: coach Muzzolon e le vecchie ruggini

Diego Muzzolon

A quanto è dato sapere, l’incontro tra il nuovo arrivato e la vecchia dirigenza diventa presto uno scontro, così le due parti scatenano un terremoto e la conseguente spaccatura all’interno della società. Muzzolon resta, mentre la “vecchia gestione” sloggia, con tutta probabilità non propriamente per scelta propria. Ma la situazione non migliora, gli anni passano, i rancori si acuiscono e covano sotto la cenere, tanto da arrivare ai giorni nostri, sfociando in quanto già descritto. In più, poche ore dopo la disfida si è spostata su Facebook, dove i presunti detrattori di Muzzolon hanno pubblicato il video di quanto accaduto, successivamente rimosso. Lo stesso coach dei Lions spiega poi sul proprio profilo come la vendetta sia un piatto da gustare freddo e quanto sia stato appagante per lui vedere alcune persone tornare a casa con la faccia torva, al termine del match.

Brugherio: coach Muzzolon e i post e video sui social

Arriva a parlare persino di diffamazione nei suoi confronti, poi nell’arco di poche ore anche il post viene cancellato. Intanto chi c’era, ma soprattutto chi non c’era, esprimeva giudizi più o meno pertinenti. Insomma, il caos. La reazione di Muzzolon è stata senza dubbio eccessiva e plateale, qualunque fossero le questioni in ballo tra le parti. Di certo sarebbe servito mantenere il sangue freddo, soprattutto nel caso di un educatore in ambito sportivo, a stretto contatto coi giovani.

Brugherio: coach Muzzolon e la Cgb prende le distanze

Comunità che legittimamente non ha gradito lo show fuoriprogramma nel post-partita, così come la società di appartenenza del coach, la Polisportiva CGB, che nella giornata di mercoledì 8 febbraio ha emesso un comunicato a firma del vicepresidente Don Leo Porro, che in riferimento a Muzzolon dice: “Tale suo comportamento è inaccettabile e non corrisponde minimamente ai principi a cui si ispira la nostra polisportiva, e non potrà non avere conseguenze che ci si riserva di adottare a breve nei suoi confronti”.