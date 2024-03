Bovisio Masciago, cede un argine del fiume Seveso. Danni ad un autolavaggio

Il maltempo, con la pioggia caduta incessantemente per ore, ha causato un serio danno a Bovisio Masciago. Attorno alle 17.30 di domenica 10 marzo, in via Bottego è stato segnalato il cedimento di un argine del fiume Seveso, in corrispondenza di un autolavaggio.

Maltempo: non sono stati registrati feriti

Lo smottamento ha trascinato con sé due depositi dello stesso autolavaggio. Per fortuna, non sono stati registrati feriti. Sul posto, sono arrivati l’autopompa dei vigili del fuoco di Desio ed un fuoristrada allestito come carro maltempo proprio da Bovisio Masciago.