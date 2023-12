Bmw si ribalta in mezzo alla strada a Barlassina, una persona soccorsa

Incidente stradale fortunatamente senza apparenti gravi conseguenze sabato 16 dicembre in mattinata a Barlassina, lungo corso Milano, dove una vettura Bmw, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Seregno, si è ribaltata sulla carreggiata.

Incidente stradale a Barlassina, sul posto i vigili del fuoco

Sul posto, per soccorrere uno dei feriti e spostare la vettura incidentata dalla strada sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza con due autopompe dal distaccamento volontario di Lazzate e dal distaccamento volontario di Seregno. Due le persone coinvolte, secondo quanto riporta la Agenzia regionale emergenza urgenza, una delle quali trasportata in codice verde all’ospedale di Paderno Dugnano.