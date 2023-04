Berlusconi ricoverato, notte senza novità: stabile e vigile, telefonata ai vertici di Forza Italia

Rimangono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite. Una “notte tranquilla”, ha fatto sapere il ninistro Tajani, con l’ex presidente del consiglio “vigile”.

Berlusconi ricoverato, ristabilire corretta ossigenazione

Una situazione complessa in un paziente di 86 anni con patologie pregresse: nella mattinata di giovedì 6 aprile ambienti vicini al leader di Forza Italia, riportati dalle agenzie, hanno fatto sapere che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale.

Berlusconi ricoverato, un problema ematico per l’ex presidente del consiglio

Berlusconi mercoledì ha ricevuto la visita di tutta la famiglia e gli auguri del mondo politico italiano.

Giovedì potrebbe essere atteso un bollettino medico. Secondo indiscrezioni non ancora confermate quello di cui soffre l’ex presidente del consiglio potrebbe essere un problema ematico che indebolirebbe il sistema immunitario.

Berlusconi ricoverato, la telefonata ai vertici di Forza Italia

Una nota di Forza Italia giovedì mattina fa sapere che “Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “Il Paese ha bisogno di noi!”. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre“.