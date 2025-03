C’è cordoglio anche a Varedo per la morte di Nicola Di Carlo, l’imprenditore e autista morto nella giornata di mercoledì 26 marzo, per un tragico incidente mentre si trovava alla guida di uno dei bus della azienda da lui stesso fondata, ai Murazzi a Torino. In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e dai soccorritori giunti sul posto, Di Carlo potrebbe essere stato colto da malore proprio mentre si trovava in piazza Vittorio Veneto a Torino e si stava recando a recuperare una scolaresca di Milano che aveva portato in visita didattica nella città sabauda.

A far propendere per il malore, c’è la traiettoria molto particolare che ha avuto il mezzo prima di uscire di strada e finire nel Po. Il bus avrebbe fatto una traiettoria in retromarcia, in diagonale e molto lentamente si sarebbe portata fino allo strapiombo. Sarà comunque l’autopsia a decretare se il patron della “Di Carlo Tours” fosse già morto quando è stato recuperato dalle acque del fiume o sia spirato in seguito. Un’altra ipotesi potrebbe essere riconducibile a un guasto al pilota automatico del mezzo che potrebbe avere innescato il movimento anomalo e molto lento del mezzo fuori controllo. Di Carlo, 63 anni, originario con la sua famiglia della provincia di Campobasso con il fratello aveva fondato la “Di Carlo Tours” che con gli anni si era sviluppata aprendo anche una sede a Varedo, in via Como. Presso la sede varedese non arriva nessun commento e i figli Carmine e Vincenzo si limitano a chiedere che sia rispettato il loro dolore e il dolore della famiglia e dei collaboratori per una tragedia così assurda.