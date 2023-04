Ats Brianza, corso di formazione per il personale di Rsa e Rsd per gestire l’emergenza

È stato avviato, mercoledì 19 aprile, presso la sede di ATS Brianza a Monza il corso di formazione destinato ai responsabili delle RSA e RSD, pensato e organizzato dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e dall’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (Polis Lombardia), relativo alla gestione delle emergenze. Si svilupperà in sei giornate e terminerà a maggio.

Trenta iscritti al corso organizzato con l’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo

Con il massimo di numero di iscritti previsti, i 30 partecipanti svolgeranno una formazione che ha come obiettivo la preparazione dei piani operativi emergenziali finalizzati soprattutto a conoscere i punti di criticità e di forza della struttura organizzativa.

In questo campo è fondamentale la protezione degli ospiti, degli operatori e la continuità dell’assistenza: mettere a punto realistiche ed efficaci misure di prevenzione delle emergenze gestendole nella maniera più corretta, minimizzare i danni, migliorare imparando dagli errori condividendo le esperienze vissute negli anni di pandemia.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza le aree di maggior vulnerabilità delle strutture della rete d’offerta territoriale.” – spiega il Direttore Generale di ATS Brianza dr. Carmelo Scarcella – “Abbiamo pensato alle residenze sociosanitarie, ed in particolare le RSA/RSD, come contesto su cui mirare il percorso formativo. La nostra idea – conclude il direttore – di organizzare questo evento formativo è stata apprezzata e quindi sostenuta da Polis e Regione Lombardia, che hanno considerato questo corso come sperimentale e che quindi verrà riproposto su tutto il territorio regionale. Tra i temi degli incontri, “Gli aspetti organizzativi e strutturali”, “Le risorse umane”, la “Gestione del rischio” e la “Continuità delle cure”.