“Asma Week”: consulenze mediche gratuite in sette centri lombardi (uno è a Monza)

Torna in Lombardia la settima edizione di Asma Week, l’evento di informazione e sensibilizzazione per pazienti con asma, offrendo consulenze mediche gratuite in oltre quaranta centri specializzati in tutta Italia tra cui sette in Lombardia (uno dei quali a Monza), per due settimane, dal 15 al 19 maggio e dal 12 al 16 giugno.

L’evento, promosso da FederASMA e ALLERGIE- Federazione Italiana Pazienti ODV, intende sensibilizzare gli oltre tre milioni di pazienti asmatici in Italia, tra cui 350.000 in Lombardia, sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurre l’impatto della malattia sulla vita quotidiana, mediante alcune strategie terapeutiche e di comportamento, invitandoli a effettuare un controllo sullo stato della propria malattia. L’assenza di una gestione appropriata della malattia può far verificare uno scarso controllo sui sintomi, ma soprattutto un declino della funzione respiratoria.

“Asma Week”: in Italia soffrono di asma grave circa 300mila persone

Un’attenzione particolare va anche dedicata all’asma grave, una forma di malattia di cui si stima soffrano in Italia circa 300.000 persone tra adulti, adolescenti e bambini, colpendo fino al 10 % dei pazienti asmatici. L’asma grave ha un rilevante impatto sul benessere fisico e psicologico influendo sulla scuola, sul lavoro e la vita familiare e sociale delle persone che ne soffrono. Di fatti spesso la malattia viene sotto-diagnosticata, a causa di un approccio non corretto e tardivo che comporta un uno di farmaci e un peggioramento della malattia.

“L’avvento della classe dei farmaci biologici o anticorpi monoclonali, che interrompono i processi infiammatori dell’asma, lo ha reso un obiettivo raggiungibile, garantendo una diminuzione delle riacutizzazioni, il controllo dei sintomi e una migliore qualità di vita” – spiega il professor Giorgio Walter Canonica, Professore di Medicina Respiratoria, Humanitas University; Responsabile Centro Medicina Personalizzata: Asma e Allergologia, Humanitas Research Hospital di Rozzano.

La disponibilità e l’impiego di nuove opzioni terapeutiche mirate offrono oggi la possibilità di andare verso un cambiamento di paradigma, passando dal concetto di “controllo della malattia” a quello di “remissione della malattia”. “Poter parlare di remissione di malattia – sottolinea il professor Canonica – e disporre di opzioni terapeutiche che potenzialmente consentono di raggiungerla ha però un’importante implicazione anche nel dialogo tra medico e paziente, in quanto basato su una nuova prospettiva”.

“Asma Week”: prenotare le consulenze chiamando il numero verde

Le consulenze specialistiche gratuite, offerte nell’ambito di ASMA ZERO WEEK, sono destinate alle persone che hanno già ricevuto una diagnosi di asma. Per prenotare una consulenza occorre chiamare il Numero Verde 800 628989 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.