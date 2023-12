Arcore: malore nella notte, muore don Enrico Caldirola

Si è spento nella notte don Enrico Caldirola vicario della parrocchia Regina del Rosario di Arcore da ormai più di vent’anni. Il sacerdote 74enne, che non mostrava problemi di salute, è stato rinvenuto esanime alle prime luci di questa mattina, giovedì 7 dicembre dalla zia, abitante del meratese a Sartirana, con la quale abitava per potersene prendere cura.

Arcore piange don Caldirola: la commozione di don Vertemara

“Non me lo aspettavo proprio, sono rimasto colpito dalla notizia – ha commentato il vicario della parrocchia Santa Maria Nascente di Bernate, don Renato Vertemara, unito al sacerdote da un profondo legame di amicizia – Siamo stati compagni di corso, eravamo molto amici anche essendo lui nativo di Sartirana e io di Carnate… siamo cresciuti insieme. Non me lo aspettavo proprio, ci siamo visti l’altro giorno perché passava quasi sempre al mattino a trovarmi. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, lui sostituiva me o io sostituivo lui quando magari avevamo dei controlli.”

Arcore piange don Caldirola e il suo ministero

Ordinato sacerdote il 7 giugno 1975, insieme a don Vertemara e all’arcivescovo Mario Delpini, don Caldirola era arrivato ad Arcore nel settembre del 2004, per subentrare come amministratore parrocchiale nel la parrocchia del Santo Rosario al defunto don Oldani. Quello stesso anno anche don Renato l’aveva raggiunto in Arcore presso la parrocchia di Bernate, per essere nominati vicari delle due chiese nel 2008 con la comunità guidata dal 2008 da don Giandomenico Colombo.