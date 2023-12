Non uno, ma due comandanti provinciali delle Fiamme gialle: c’erano anche il colonnello Gerardo Marinelli e il suo predecessore, il colonnello Maurizio Querqui, alla partecipata cena di fine anno della sezione di Monza e Brianza dell’ANFI, l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, presieduta dal tenente colonnello Michele Buccella.

La serata, svoltasi venerdì 1 dicembre all’agriturismo “La Torrazza” di Cambiago, in provincia di Milano, ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del Sottosegretario di Stato all’Istruzione Paola Frassinetti, accompagnata da Rosario Mancino, già consigliere provinciale e consigliere comunale nella vicina Agrate Brianza. Numerosi i finanzieri in pensione (e non) presenti, oltre a diversi amici dell’associazione.

Anfi MB, bilanci e riconiscimenti alla cena di fine anno: ospite l’artista Graziano Pastori che ha donato un suo quadro

In un’atmosfera resa festosa grazie alle note del maestro Gianni Ragusa, tastierista e pianista, e del Gruppo Zampognari di Colombaro di Corte Franca (Brescia), due sono stati gli attestati consegnati: in particolare, il colonnello Querqui, fresco di trasferimento al Comando generale della Guardia di Finanza, è stato insignito dell’attestato di “Socio benemerito” dell’Anfi, mentre al tenente Francesco Pecora è stato assegnato un riconoscimento “per aver partecipato all’attività sezionale con intelligente e lodevole impegno, generoso altruismo e concreta collaborazione”.

Un ringraziamento, inoltre, è stato rivolto dal presidente Buccella ai generali Cosimo Serra e Gianni Degaudenz, nell’attesa “di riceverli presso la sede della sezione”. Seduto a tavola anche l’ingegnere e artista (di fama internazionale) Graziano Pastori, interprete dell’Espressionismo astratto, che ha donato per l’occasione un’opera di sua realizzazione: per accaparrarsi il dipinto i presenti hanno partecipato a una lotteria di raccolta fondi con estrazione a sorte del vincitore.