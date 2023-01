Anche uno sciatore brianzolo bloccato sulla seggiovia all’Aprica: “Per un’ora appesi al freddo”

Ha acquistato lo skypass per se e la fidanzata per 3 ore ma per un’ora è rimasto bloccato con altri sciatori sulla seggiovia a causa della entrata in funzione del freno di emergenza. Disavventura, il 3 gennaio, per un giovane brianzolo in vacanza all’Aprica. “Tra le 10.40 e le 11.40 siamo rimasti bloccati sulla seggiovia di Aprica Laghetti Palabione, siamo rimasti appesi per un’ora, al freddo, alla seggiovia per un guasto meccanico ai freni“.

Sciatore brianzolo bloccato all’Aprica, intervenuto il freno di emergenza

Sull’accaduto la società che gestisce l’impianto ha chiesto scusa allo sciatore e turista brianzolo che, come altri, è rimasto bloccato sulla seggiovia ma ha anche ricordato che si tratta di episodi che possono capitare sugli impianti di risalita, tarati affinché i sistemi di sicurezza intervengano alla minima anomalia.