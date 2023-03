Allievi della Polizia penitenziaria in visita didattica alla Questura di Monza

Nella mattinata di martedì 28 marzo, il Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha accolto e dato il benvenuto a quattro Allievi Vice Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria in visita didattica presso la Questura, nell’ambito di una collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per ampliare e completare il percorso di formazione professionale degli allievi in materia di polizia giudiziaria.

Allievi della Penitenziaria accolti dal questore Odorisio

Durante la giornata, gli allievi hanno affiancato il personale della Divisione Polizia Anticrimine e della Squadra Mobile, per acquisire la conoscenza dei meccanismi giuridici, operativi e comunicativi dell’attività investigativa. “L’iniziativa – specificano dalla Questura momzese – vedrà impegnati gli allievi vice sovrintendenti nelle dislocazioni territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presenti in tutta la penisola – Questure e Commissariati – con l’obiettivo di dar vita ad uno scambio di esperienze e conoscenze che possano accrescere la formazione degli allievi e arricchire il loro bagaglio, preparandoli al meglio al ruolo e ai compiti che li attendono al termine percorso formativo“.