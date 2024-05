Allerta meteo, Monza: occhi puntati sul Lambro, attivato il Coc. Parco chiuso, barriere in zona via Aliprandi

Occhi puntati sul Lambro a Monza. A seguito dell’allerta meteo, confermata dalle abbondanti piogge delle ultime ore, il Comune ha attivato dalle 13 il Centro operativo Comunale (Coc) per continuare a monitorare la situazione in città.

Allerta meteo, Monza: ore 14.45 chiuso il parco per esondazione in più tratti, unico accesso da viale Cavriga

La Protezione civile e le forze dell’ordine stanno tenendo sotto controllo i punti più sensibili della viabilità: alle 14.45 la comunicazione che il parco di Monza è chiuso per esondazione del Lambro in più tratti. Tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga che è aperto al solo traffico veicolare

Monza allerta meteo Lambro ponte zona Via Aliprandi

Allerta meteo, Monza: appello ai residenti lungo il fiume di proteggere le abitazioni, barriere anti inondazione in via Aliprandi

In precedenza il Comune aveva chiesto ai cittadini che abitano lungo il fiume di proteggere le abitazioni e rimuovere le auto parcheggiate nei sotterranei. Per questo, visto il livello del fiume, la protezione civile sta portando in via Aliprandi le barriere anti inondazione previste dal Piano di emergenza comunale.

Spenti i varchi della Zona a traffico limitato.

Allerta meteo, Monza: chiuso il sottopasso di via Lario

Le strade risultano al momento percorribili tranne il sottopasso di via Lario, chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per allagamento.

Allerta meteo, Monza: Lambro a 2 metri in corrispondenza dell’idrometro di Peregallo

Il livello del Lambro in corrispondenza dell’idrometro del Peregallo è a circa due metri ed è esondato in alcuni punti nei prati.